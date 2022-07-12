"اعتمر قبعتك وأبحر".. "ماسك" يعلّق على ترشح ترامب لانتخابات الرئاسة

في الوقت نفسه، وفق روسيا اليوم، أدلى ماسك برأيه، أنه في حال خاض حاكم فلوريدا الحالي، رون ديسانتيس، انتخابات عام 2024 ضد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، فسوف يفوز بسهولة، ولا يحتاج حتى إلى إجراء حملة انتخابية.