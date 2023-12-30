فرنسا تمنع مظاهرةً تطالب بوقْف إطلاق النار في غزة

رفضت السلطاتُ الفرنسية، اليوم "السبت"، السماحَ بمظاهرة تضامنية مع فلسطين كان من المقرَّر تنظيمها في شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة باريس، غدًا؛ للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وذكر مدير الأمن في باريس "لوران نونيز"، عبر حسابه في "إكس"، أن كل المظاهرات في شارع الشانزليزيه محظورة يوم 31 ديسمبر.
وأضاف "نونيز": أن قوات الأمن ستضمن تنفيذ المنع بكل دقة؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
من جانبه اعتبر نائب حزب الجمهوريين "أريك سيوتي"، عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن "المظاهرة التي كان من المقرّر تنظيمها في الشانزليزيه للدعوة لإعلان وقف إطلاق نار في قطاع غزة؛ بأنها داعمة لحماس".
وأشار "سيوتي" إلى أن "المظاهرة ستضرّ بالنظام العام".
وطالب وزير الداخلية "جيرالد دارمانان" بمنعها.