فرنسا تمنع مظاهرةً تطالب بوقْف إطلاق النار في غزة

رفضت السلطاتُ الفرنسية، اليوم "السبت"، السماحَ بمظاهرة تضامنية مع فلسطين كان من المقرَّر تنظيمها في شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة باريس، غدًا؛ للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.