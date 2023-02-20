الاتحاد الأوروبي ينشر مراقبين على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

وذكر المجلس الأوروبي في بيان، أنّ الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم بعثة مدنية في أرمينيا، وأنّه سينشر مراقبيه لمدة سنتين على الجهة الأرمينية من الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وفقًا لـ"فرانس برس".