الاتحاد الأوروبي ينشر مراقبين على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

بدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، نشر بعثة مراقبة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتَين السوفياتيّتين السابقتَين في القوقاز، اللتين تتنازعان منذ أكثر من 30 عامًا للسيطرة على إقليم ناجورنو قره باغ.
وذكر المجلس الأوروبي في بيان، أنّ الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم بعثة مدنية في أرمينيا، وأنّه سينشر مراقبيه لمدة سنتين على الجهة الأرمينية من الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وفقًا لـ"فرانس برس".
وبيّن المجلس أنّ البعثة المؤلّفة من نحو مائة عضو مدنيين فقط، ستضمّ بناء على طلب يريفان 50 مراقبًا غير مسلّح خصوصًا، وستهدف إلى المساهمة في الاستقرار في المناطق الحدودية لأرمينيا.