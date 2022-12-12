الاتحاد الأوروبي يوافق على تسليح أوكرانيا بـ2,1 مليار دولار

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين) على إضافة ملياري يورو (2,1 مليار دولار) إلى صندوق يستخدم للمساعدة في تسليح أوكرانيا، فيما يسعى لضمان مواصلة تسليم الأسلحة إلى كييف.
وأوضح مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا والشركاء الآخرين على حد سواء، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتأسست "منشأة السلام الأوروبي" العام الماضي ليتمكن الاتحاد الأوروبي من تمويل المساعدات العسكرية لشركائه الدوليين فيما يسعى التكتل لزيادة نفوذه العالمي.
ولم يتبق سوى حوالي 800 مليون من الميزانية الأصلية للمنشأة البالغة 5,7 مليارات يورو، التي كان من المقرر أن تبقى حتى العام 2027.