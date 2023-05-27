قتيلان في ضربات على مناطق روسية متاخمة لأوكرانيا

قُتل شخصان اليوم السبت في ضربات، طالت مناطق روسية حدودية مع أوكرانيا، بحسب ما أعلنت السلطات الإقليمية، في وقت تتعرض فيه الأراضي الروسية لسلسلة غير مسبوقة من الهجمات.
وأوضح حاكم منطقة بيلغورود فياتشسلاف غلادكوف عبر "تلغرام" أن شخصًا قتل، هو حارس أمن في شركة في المدينة، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف بأن مراهقَيْن، هما فتاة تبلغ 15 عامًا، وفتى يبلغ 17 عامًا، أُصيبا بجروح في هذا الهجوم على قرية شيبيكينو القريبة من الحدود مع أوكرانيا، ونُقلا إلى مستشفى الأطفال.
من جهته، أفاد حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، بمقتل عامل في أعقاب إطلاق قذائف مورتر بالقرب من قرية بليخوفو.
وبيَّن أن العامل كان يعمل على تحصينات دفاعية بالقرب من أوكرانيا.