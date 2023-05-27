قتيلان في ضربات على مناطق روسية متاخمة لأوكرانيا

وأضاف بأن مراهقَيْن، هما فتاة تبلغ 15 عامًا، وفتى يبلغ 17 عامًا، أُصيبا بجروح في هذا الهجوم على قرية شيبيكينو القريبة من الحدود مع أوكرانيا، ونُقلا إلى مستشفى الأطفال.