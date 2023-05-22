هل يفعلها "بايدن" منفرداً ويرفع "سقف الدين الأمريكي"؟ تلويح بالدستور!

ويقول مؤرخون: إن الهدف من ذلك هو ضمان عدم تنصّل الحكومة الاتحادية من ديونها، مثلما فعلت بعض الولايات الكونفدرالية السابقة، لكن المادة لم تتناولها المحاكم إلى حد بعيد، ويختلف خبراء القانون على ما يتطلبه الأمر من الكونغرس والرئاسة لتطبيقها.