"شولتس": "بوتين" مصمم على احتلال أجزاء من أوكرانيا لكن لايزال الاتصال معه مهمًا

ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم (السبت)، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصمم على احتلال أجزاء من أوكرانيا ولا يظهر أي حدود لوحشيته، لكن لا يزال من المهم إبقاء قنوات الاتصالات معه مفتوحة لتحيُّن لحظة إنهاء الحرب".
وقال "شولتس" خلال فعالية في بوتسدام بالقرب من برلين: "عندما أتحدث مع بوتين، فإنه يقول بوضوح شديد إن الأمر بالنسبة له يتعلق بغزو مكان ما، إنه يريد ببساطة احتلال جزء من الأراضي الأوكرانية بالقوة"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف: "رأينا الوحشية التي يستطيع الرئيس الروسي أن يمارسها، في الشيشان حيث قضى تقريباً على البلد بأكمله، أو في سوريا حيث لا يوجد ضبط للنفس، الأمر بهذه البساطة".