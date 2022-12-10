"شولتس": "بوتين" مصمم على احتلال أجزاء من أوكرانيا لكن لايزال الاتصال معه مهمًا

وقال "شولتس" خلال فعالية في بوتسدام بالقرب من برلين: "عندما أتحدث مع بوتين، فإنه يقول بوضوح شديد إن الأمر بالنسبة له يتعلق بغزو مكان ما، إنه يريد ببساطة احتلال جزء من الأراضي الأوكرانية بالقوة"، وفقاً لـ"فرانس برس".