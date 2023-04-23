الأزمة تتعقّد.. قوات الدعم السريع تتّهم الجيش السوداني بضربها مع الرعايا الفرنسيين بالطيران

وأشارت في بيان نقلته روسيا اليوم، إلى أنه "وبتنسيق تامّ مع الحكومة الفرنسية تحرك صباح اليوم موكب إجلاء الرعايا الفرنسيين من أماكن تجميعهم بالسفارة الفرنسية، وعبورًا بمدينة بحري إلى أم درمان أثناء تحرك الموكب تحت حماية قواتنا، تعرض إلى هجوم غادر بالطيران من قوات الانقلاب، فيما تصدّت قوات الدعم السريع للهجوم وأسقطت الطائرة".