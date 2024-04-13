إعلام إسرائيلي: "نتنياهو" أعاق سرًا تنفيذ صفقة تبادل أسرى مع "حماس"

وأوضحت القناة أنه رغم قرار الحكومة بتحديد عدد المعتقلين الفلسطيني الذين سيسمح بإطلاق سراحهم مقابل كل إسرائيلي مختطف في قطاع غزة، إلا أن "نتنياهو" كان يتواصل مع رئيس جهاز الموساد ورئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض دافيد بارنياع ويطلب منه تقليص العدد الذي تم الموافقة عليه في اجتماعات الحكومة.