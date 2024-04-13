إعلام إسرائيلي: "نتنياهو" أعاق سرًا تنفيذ صفقة تبادل أسرى مع "حماس"

ذكرت القناة 12الإسرائيلية، اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عمل بشكل سري على إعاقة تنفيذ صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".
وأوضحت القناة أنه رغم قرار الحكومة بتحديد عدد المعتقلين الفلسطيني الذين سيسمح بإطلاق سراحهم مقابل كل إسرائيلي مختطف في قطاع غزة، إلا أن "نتنياهو" كان يتواصل مع رئيس جهاز الموساد ورئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض دافيد بارنياع ويطلب منه تقليص العدد الذي تم الموافقة عليه في اجتماعات الحكومة.
وأضافت أنه في الليلة التي سبقت توجه الوفد الإسرائيلي إلى اجتماع باريس قبل نحو شهرين اتصل "نتنياهو" مساء مع "بارنياع" وطلب منه تقليل عدد المعتقلين الفلسطينيين، الذين سيتم الإفراج عنهم.
وأشارت إلى أنه في اليوم التالي، أبلغ "بارنياع"، عضو الوفد اللواء نيتسان ألون بالتغييرات الجديدة، ومن وجهة نظر "ألون"، لم يكن هناك أي جدوى من الرحلة وهدد بعدم ركوب الطائرة.