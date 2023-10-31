اشتباكات عنيفة في شمال وجنوب غزة .. والقسام تتصدى لتوغلات إسرائيلية

وتفصيلاً، أعلن جيش الاحتلال، الثلاثاء، مقتل اثنين من جنوده خلال معارك في شمال قطاع غزة، وقال في بيان إن "جنديين إسرائيليين قتلا خلال قتال في شمال غزة"، وذلك بعد ساعات من تأكيده أنه يخوض "معارك ضارية" مع حماس في هذه المنطقة من القطاع.