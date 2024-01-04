روسيا تسمح للمقاتلين الأجانب معها في أوكرانيا بالحصول على جنسيتها

وذكر المرسوم أن الأشخاص الذين وقعوا عقوداً خلال عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر روسية لأنفسهم ولأزواجهم وأطفالهم ووالديهم، ويجب عليهم تقديم المستندات التي تثبت أنهم سجلوا في صفوف الجيش لمدة لا تقل عن سنة واحدة.