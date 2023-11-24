حرائر مقدسيات خارج المعتقل ضمن صفقة تبادُل الأسرى مع الاحتلال.. تعرَّف عليهن

- مرح جودت: تعرضت لمحاولة تصفية بدم بارد من قِبل أحد أفراد شرطة الاحتلال؛ إذ أطلق عليها رصاصات عدة، وأُصيبت بيدها اليسرى، وتُركت تنزف أثناء اعتقالها، ولم يراعِ الاحتلال وضعها الصحي، ولم يخضعها للجراحة التي كانت في حاجة إليها منذ 6 سنوات.