خلال عملية إنقاذهم.. فقدان 30 مهاجراً قُبالة سواحل ليبيا

فُقد نحو 30 مهاجراً بعدما انقلب قاربهم قُبالة سواحل ليبيا في أثناء محاولة سفينة شحن كانت تبحر في المنطقة إنقاذهم، وفق ما أعلن خفر السواحل الإيطالي الأحد.