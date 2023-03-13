خلال عملية إنقاذهم.. فقدان 30 مهاجراً قُبالة سواحل ليبيا

فُقد نحو 30 مهاجراً بعدما انقلب قاربهم قُبالة سواحل ليبيا في أثناء محاولة سفينة شحن كانت تبحر في المنطقة إنقاذهم، وفق ما أعلن خفر السواحل الإيطالي الأحد.
وأفاد خفر السواحل في بيان "خلال عمليات الإنقاذ، انقلب المركب أثناء نقل المهاجرين: تم إنقاذ 17 شخصاً، بينما فُقد نحو 30 مهاجراً".
وأعلنت منظمات خيرية تساعد المهاجرين نهاية الأسبوع، عن انجراف مركبٍ كان يقل 47 شخصاً على مسافة 160 كلم تقريباً عن السواحل الليبية.
وأفاد "ألارم فون"، وهو خط ساخن يستخدمه المهاجرون الذين يواجهون صعوبات، الأحد، بأن المهاجرين غرقوا.
وذكر خفر السواحل بأن "ألارم فون" أبلغ مركز تنسيق الإنقاذ التابع لروما عن المركب، السبت، كما أبلغ السلطات المالطية والليبية بالأمر.
وأبلغ مركب تجاري توجّه إلى موقع قارب الهجرة عن مشكلاتٍ واجهته أثناء عملية إنقاذ من جرّاء سوء الأحوال الجوية.