بعد قرارات البنوك المركزية.. استقرار أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في عامين

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في عامين خلال تعاملات الجمعة متأثرة بسلسلة من ارتفاعات أسعار الفائدة حول العالم، التي تدفع المعدن الثمين نحو تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.
وسار عدد من البنوك المركزية على خطى الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، أمس الخميس؛ للحدّ من تسارع التضخم، بما في ذلك البنك الوطني السويسري والمركزي النرويجي وبنك إنجلترا والبنك المركزي في إندونيسيا.
على جانب آخر توقّعت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" في حديثها أثناء حدث نظمته مجلة "ذا أتلانتيك"، تباطؤ التضخم بشكل مؤكد في عام 2023، مشيرة إلى أن هناك مخاوف تهدد بتحقق هذه التوقعات من بينها استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.
واستقرّت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 1680.60 دولارًا للأوقية، في تمام الساعة 9:53 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، لكنها منخفضة بنسبة 0.4% خلال الأسبوع حتى الآن، كما استقرّ سعر التسليم الفوري عند 1670.60 دولارًا للأوقية.
على جانب آخر ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة طفيفة 0.12% عند 19.64 دولارًا للأوقية، بينما انخفض سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.93% عند 891.99 دولارًا، وتراجع سعر البلاديوم 1.63% إلى 2134.11 دولارًا.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.4% إلى 111.70 نقطة، ويتداول قرب أعلى مستوياته منذ عام 2002.