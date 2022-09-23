بعد قرارات البنوك المركزية.. استقرار أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في عامين

واستقرّت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 1680.60 دولارًا للأوقية، في تمام الساعة 9:53 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، لكنها منخفضة بنسبة 0.4% خلال الأسبوع حتى الآن، كما استقرّ سعر التسليم الفوري عند 1670.60 دولارًا للأوقية.