قيادي في "حماس": خروجنا من غزة سيناريو مستحيل وغير مطروح للتفاوض

وفي التفاصيل، قال "نزال" إن "إسرائيل لا تقدم ضمانات لوقف الحرب والخروج من القطاع"، مضيفاً أن حماس تريد ضمانات من مصر وقطر وتركيا، وهناك من يطرح أمريكا.