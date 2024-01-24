قيادي في "حماس": خروجنا من غزة سيناريو مستحيل وغير مطروح للتفاوض

صرح القيادي في حركة حماس محمد نزال، مساء الأربعاء، بأن إسرائيل تحاول رفع سقف التفاوض بالقتال المستمر في قطاع غزة.
وفي التفاصيل، قال "نزال" إن "إسرائيل لا تقدم ضمانات لوقف الحرب والخروج من القطاع"، مضيفاً أن حماس تريد ضمانات من مصر وقطر وتركيا، وهناك من يطرح أمريكا.
وأوضح أن "أمر خروج قادة حماس من غزة لم يطرح بشكل رسمي بعد"، مشدداً على أن "خروجنا من قطاع غزة سيناريو مستحيل وغير مطروح"، وفقاً للعربية نت.
ومضى قائلاً: "لا لأي صفقة تقوم على خروج قادة حماس من غزة"، مضيفاً: أن حماس لا تريد "الاستحواذ على السلطة".
وقال إن "مبادراتنا للمشاركة بالسلطة لم تلق القبول"، كاشفاً أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "رفض باللحظات الأخيرة مبادرة إجراء الانتخابات".
كذلك أوضح: "تلقينا اتصال مجاملة واحداً من السلطة الفلسطينية"، فيما أكد أنه "علينا أن نذهب لحوار وطني فلسطيني بعيداً عن التراشق".
وكشف أن "هناك اختلافات بالرأي بين حماس الداخل والخارج لكن لا خلافات"، موضحاً أنه "لا خلاف جوهرياً داخل حماس حول الملفات الرئيسية".
تأتي تلك التصريحات فيما أكدت وزارة الخارجية المصرية، بوقت سابق الأربعاء، أن هناك شروطاً تعجيزية تمنع التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مشددة على أن جهود القاهرة متواصلة لوقف النار.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية يمنع التوصل لأي اتفاق، مضيفاً أن "سكان غزة يقتلون بسبب المناورات السياسية"، لافتاً إلى أن معبر رفح مفتوح "وإسرائيل هي من تعرقل دخول المساعدات".
ومن جانبه، صرح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، الأربعاء، أن بريت ماكغورك، مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، موجود في العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مناقشات بشأن احتمالات إبرام صفقة تبادل أسرى أخرى بين إسرائيل وحركة حماس.
وتكثف واشنطن فضلاً عن الدوحة والقاهرة جهودها من أجل إرسال اتفاق يهدئ الوضع المتفجر في القطاع الفلسطيني والذي هدد بتوسع الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية أشمل، فيما أكد مسؤولون أمريكيون أن حماس طلبت ضمانات لعدم ثقتها بالجانب الإسرائيلي والتزامه بأي اتفاق يبرم.
يذكر أن هدنة سابقة كانت استمرت أسبوعاً أواخر نوفمبر 2023 أتاحت إطلاق سراح حوالي 100 أسير من الذين اختطفتهم حماس خلال هجومها المباغت على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر.
ويومها أطلقت الحركة سراح هؤلاء الأسرى مقابل وقف إسرائيل إطلاق النار وإفراجها عن 240 سجيناً فلسطينياً.
وبحسب السلطات الإسرائيلية التي تتعرض لضغوط شديدة من عائلات الأسرى للقبول باتفاق تبادل جديد، فإن 132 أسيراً لا يزالون محتجزين في غزة، 28 منهم يعتقد أنهم ماتوا.