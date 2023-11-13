قصف بحري إسرائيلي يستهدف مقرًا للأونروا في جنوب غزة

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن هذا الهجوم مؤشر آخر على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، لا في الشمال ولا المناطق الوسطى ولا الجنوب، وتجاهل حماية البنية التحتية المدنية التي تشمل مرافق الأمم المتحدة والمستشفيات والمدارس والملاجئ ودور العبادة، وهو دليل على مستوى الرعب الذي يعيشه المدنيون كل يوم في غزة، وتستضيف مرافق الأونروا حاليا نحو 780 ألف نازح، ينبغي حمايتهم في جميع الأوقات .