الأمم المتحدة: روسيا تمارس التعذيب بشكل منهجي ومتعمّد ضد الأسرى والمدنيين في أوكرانيا

أعربت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنيّة بالتعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، أليس جيل إدواردز، اليوم "الخميس"؛ عن قلقها من الشهادات المتعدّدة التي تظهر أن القوات الروسية في أوكرانيا تعذب "بشكل منهجي ومتعمّد" المدنيين وأسرى الحرب، بموافقة الدولة.
وأوضحت أليس جيل إدواردز، في رسالة إلى السلطات الروسية، أن "الممارسات المبلغ عنها تشمل الصدمات الكهربائية والضرب المبرح والإعدام الوهمي، وغيرها من التهديدات بالقتل".
وأضافت في الرسالة الموقعة مع خبراء مستقلّين آخرين، أن ذلك يعني أن "أساليب التعذيب، أو غيرها من العقوبات أو التعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ تحظى بموافقة الدولة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
ولفتت المقرّرة التي تنوي التوجه إلى أوكرانيا مجددًا هذا العام لإجراء تحقيقاتها الخاصة؛ إلى أن "التعذيب جريمة حرب، والممارسة المنهجية أو الواسعة للتعذيب تشكّل جريمة ضد الإنسانية".