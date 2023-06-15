الأمم المتحدة: روسيا تمارس التعذيب بشكل منهجي ومتعمّد ضد الأسرى والمدنيين في أوكرانيا

وأضافت في الرسالة الموقعة مع خبراء مستقلّين آخرين، أن ذلك يعني أن "أساليب التعذيب، أو غيرها من العقوبات أو التعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ تحظى بموافقة الدولة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".