هل إصابتك بـ"حب الشباب" له علاقة بالإنفلونزا؟ إجابة تأتيك من روسيا

وبالإضافة إلى ذلك، تظهر هذه البثور في أحيان كثيرة مع نزلات البرد، لدى المرضى الذين كانوا سابقًا يعانون أصلاً من حب الشباب، أي أن البرد في هذه الحالة، هو السبب، وغالبًا ما يسبب تفاقم الحالة، لأنه يسبب ضعف مناعة الجسم بما فيها مناعة الجلد.