نجاة رئيس أركان الجيش اليمني من محاولة اغتيال في مأرب

نجا رئيس أركان الجيش اليمني قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز، من محاولة اغتيال بمأرب.
وأجرى وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري اليوم اتصالاً هاتفياً برئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز؛ للاطمئنان على سلامته إثر تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء عودته إلى مارب.
وعبّر وزير الدفاع عن إدانته بأشد العبارات لهذا الحادث الجبان والمؤسف الذي استهدف رئيس الأركان خلال عودته الى مأرب بعد زيارة خارجية، مشيداً بأدواره الوطنية والميدانية في الدفاع عن الوطن ومواجهة مليشيا الإرهاب الحوثية.
وقال الفريق "الداعري": إن محاولة الاغتيال الفاشلة والجبانة التي استهدفت رئيس الأركان هي محاولة لثنيه عن مواقفه الوطنية وقيادته الشجاعة لرئاسة الأركان وصلابته في وجه مليشيا الكهنوت الحوثية المدعومة إيرانياً، موجهاً بسرعة التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها، وتتبع الجناة والقبض عليهم، ومضاعفة الجهود في حماية الطرقات وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة.