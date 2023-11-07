نجاة رئيس أركان الجيش اليمني من محاولة اغتيال في مأرب

وقال الفريق "الداعري": إن محاولة الاغتيال الفاشلة والجبانة التي استهدفت رئيس الأركان هي محاولة لثنيه عن مواقفه الوطنية وقيادته الشجاعة لرئاسة الأركان وصلابته في وجه مليشيا الكهنوت الحوثية المدعومة إيرانياً، موجهاً بسرعة التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها، وتتبع الجناة والقبض عليهم، ومضاعفة الجهود في حماية الطرقات وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة.‬