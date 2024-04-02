قَصَفهم الاحتلال.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفريق الإغاثي الدولي بغزة إلى 7 قتلى

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت أمس أن "أربعة عمال إغاثة أجانب من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) قُتِلوا مع سائقهم الفلسطيني في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارتهم المصفحة وسط قطاع غزة مساء الاثنين".