معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33.175 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 184 على التوالي إلى 33.175 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 75.886 جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.