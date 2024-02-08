"تحذير شديد اللهجة".. أرقام قياسية وتاريخية عن ارتفاع "الديْن العام الأمريكي"!

وأفاد التقرير أن "الدين العام سيرتفع من 99% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع تسجيله في نهاية العام 2024 إلى 116% من حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2034، وهو أعلى مستوى على الإطلاق"، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".