هل يخفف حدة احتقان المنطقة؟ وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى القاهرة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد) إلى القاهرة، في زيارة تشمل مصر، وفلسطين، و"إسرائيل".
وبينت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي، أن "بلينكن" يلتقي خلال الزيارة بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وكبار المسؤولين المصريين؛ لدفع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط سلسلة أحداث وهجمات، أودت في الأيام الأخيرة بحياة أكثر من 31 فلسطينيًا و7 إسرائيليين، لكن لا يبدو أن المسؤول الأمريكي يحمل في جعبته ما يمكن أن يخفف من وطأة الاحتقان الشديد في ظل حكومة إسرائيلية هي الأكثر يمينية في تاريخ "إسرائيل".