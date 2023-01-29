هل يخفف حدة احتقان المنطقة؟ وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى القاهرة

وتشهد منطقة الشرق الأوسط سلسلة أحداث وهجمات، أودت في الأيام الأخيرة بحياة أكثر من 31 فلسطينيًا و7 إسرائيليين، لكن لا يبدو أن المسؤول الأمريكي يحمل في جعبته ما يمكن أن يخفف من وطأة الاحتقان الشديد في ظل حكومة إسرائيلية هي الأكثر يمينية في تاريخ "إسرائيل".