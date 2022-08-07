دعوات دولية لوقف القصف الإسرائيلي على غزة.. ومصر تحاول التوسط لتهدئة التوتر

في تلك الأثناء، تحاول مصر من جانبها التوسط لتهدئة التوتر في القطاع؛ إذ قال مصدر أمني مصري: إن جهود الوساطة التي تبذلها القاهرة مستمرة منذ الجمعة، وأضاف: "نأمل في التوصل إلى توافق؛ من أجل عودة الهدوء في أقرب وقت".