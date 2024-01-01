مرحلة جديدة من حرب غزة.. و"نتنياهو": لا يسمح للسكان بالعودة إلى شمال القطاع

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه لا يسمح لسكان قطاع غزة بالعودة إلى شمالي القطاع، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل عن مرحلة جديدة وشيكة في الحرب بقطاع غزة.
وفي التفاصيل، قال "نتنياهو" إن "مهمتنا الأولى إعادة سكاننا إلى غلاف غزة بأمان".
وتقول إسرائيل إن الحرب في غزة، التي حولت معظم مناطق القطاع إلى أنقاض وأودت بحياة الآلاف وزجت بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في كارثة إنسانية، لا تزال أمامها شهور كثيرة.
وأشارت إسرائيل إلى مرحلة جديدة وشيكة في الحرب، إذ قال مسؤول اليوم الاثنين، إن الجيش سوف يقلص قواته في غزة هذا الشهر وينتقل إلى مرحلة تستمر لشهور من عمليات "التطهير"، وفقاً للعربية نت.
وأضاف المسؤول أن خفض القوات سيسمح لبعض جنود الاحتياط بالعودة إلى الحياة المدنية مما يدعم الاقتصاد الإسرائيلي المتضرر من الحرب، مع توفير وحدات تحسباً لنشوب صراع أوسع في الشمال مع جماعة حزب الله اللبنانية.
ويأتي تحول إسرائيل إلى مرحلة جديدة في الصراع بعد عمليات القصف التمهيدية ثم التوغل البري الذي بدأ في 27 أكتوبر تشرين الأول. واستمرت الضربات الجوية والمدفعية في دك القطاع بأكمله خلال تلك الفترة، مما أدى إلى تدمير مناطق كبيرة منه.
وفي المقابل، أظهرت حماس أنها لا تزال قادرة على استهداف إسرائيل بعد أكثر من 12 أسبوعاً من بدء الحرب، إذ أطلقت وابلاً من الصواريخ على تل أبيب خلال الليل.
واندلعت الحرب عقب هجوم مباغت شنته حركة حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص، فيما تقول السلطات الصحية الفلسطينية في قطاع غزة، إن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 21978 شخصاً.