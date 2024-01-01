مرحلة جديدة من حرب غزة.. و"نتنياهو": لا يسمح للسكان بالعودة إلى شمال القطاع

وفي المقابل، أظهرت حماس أنها لا تزال قادرة على استهداف إسرائيل بعد أكثر من 12 أسبوعاً من بدء الحرب، إذ أطلقت وابلاً من الصواريخ على تل أبيب خلال الليل.