مؤسس المطبخ العالمي: إسرائيل قتلت موظفينا عمدًا بشكل ممنهج وقصفت سيارةً تلو الأخرى

وأضاف أندريس أن ضربة يوم الاثنين الماضي، التي أسفرت عن مقتل سبعة من موظفي المنظمة؛ لم تكن خطأً أو صدفة، مكررًا أنه تم إبلاغ القوات الإسرائيلية بتحركات الفريق التابع له.