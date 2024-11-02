استشهاد 8 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

في سياقٍ متصلٍ، استُشهد ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة الصفطاوي غرب مخيم جباليا، الذي تواصل فيه دبابات الاحتلال اجتياح المحاور كافة، وتهجير معظم سكانه على وقع عمليات القصف الجوي والمدفعي على مدار الأسابيع الأربعة الماضية؛ ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1250 فلسطينياً.