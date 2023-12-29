باكستان.. منع احتفالات رأس السنة تضامناً مع غزة

حظرت باكستان احتفالات رأس السنة تضامناً مع الفلسطينيين في غزة، على ما أعلنت الحكومة مساء الخميس، داعية المواطنين إلى الالتزام بمظاهر "بسيطة".
وفي رسالة متلفزة إلى الأمة قال رئيس الوزراء أنور الحق كاكار؛ إنه بسبب الوضع في قطاع غزة، فإن الحكومة "حظرت بشكلٍ تامٍ جميع أنواع الفعاليات المتعلقة باحتفالات رأس السنة".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في الـ 7 من أكتوبر إثر هجومٍ غير مسبوقٍ شنّته الحركة على جنوب إسرائيل، وأدّى إلى مقتل نحو 1140 شخص؛ أغلبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استناداً إلى آخر الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
كما جرى خلال الهجوم أخذ نحو 250 رهينة لا يزال 129 منهم محتجزين في غزة، وفق إسرائيل.
وقال كاكار؛ الخميس، إن "الأمة الباكستانية بأكملها والأمة الإسلامية تشعر بحزنٍ عميقٍ بسبب الإبادة الجماعية للفلسطينيين المضطهدين، وخاصة المذبحة التي يتعرّض لها الأطفال الأبرياء في غزة والضفة الغربية".