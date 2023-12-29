باكستان.. منع احتفالات رأس السنة تضامناً مع غزة

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في الـ 7 من أكتوبر إثر هجومٍ غير مسبوقٍ شنّته الحركة على جنوب إسرائيل، وأدّى إلى مقتل نحو 1140 شخص؛ أغلبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استناداً إلى آخر الأرقام الرسمية الإسرائيلية.