"تدفع بشكل جيد للغاية".. إسرائيل تستخدم "مرتزقة" في حربها على غزة

ذكرت صحيفةُ الموندو الإسبانية، في تقرير استند إلى مقابلة مع المرتزق الإسباني "بيدرو دياز فلوريس كوراليس"، المعروف بانتمائه للنازيين الجدد؛ أن إسرائيل تستخدم المرتزقة منذ 7 أكتوبر في الحرب التي تشنّها على قطاع غزة؛ بحسب ما أوردت صحيفة "الرأي" الأردنية، اليوم "الأحد".
وقال "كوراليس"، الذي قاتل في أوكرانيا ضد القوات الروسية: إنه يقاتل الآن تحت أوامر إسرائيل في غزة، وإنها تدفع بشكل جيد للغاية".
وأضاف: "لقد جئت من أجل المال، وإنهم يدفعون بشكل جيد للغاية، ويقدمون معدات جيدة، ووتيرة العمل هادئة. الأجر هو "3900" يورو في الأسبوع، بغضّ النظر عن المهام التكميلية".
وأشار المرتزق الإسباني إلى أنه متواجد في مرتفعات الجولان المحتلّ، ويقدم مع غيره فقط الدعم الأمني لقوافل الأسلحة أو فرق القوات المسلحة الإسرائيلية الموجودة في قطاع غزة.
وقال: "نحن لا نقاتل حماس بشكل مباشر، ولا نشارك في عمليات هجومية، نحن مسؤولون عن أمن نقاط التفتيش، ومراقبة الدخول على حدود غزة والأردن. وهناك العديد من الشركات العسكرية الخاصة هنا، وهم يتقاسمون العمل، عادة يقومون بحراسة المنافذ الحدودية بين إيلات والعقبة".
وكان اسم "بيدرو دياز فلوريس" قد ظهر في وقت سابق على شكل نعي على أحد المواقع الإعلانية، بعد أن عرضت روسيا 10 آلاف دولار مقابل رأسه.