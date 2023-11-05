"تدفع بشكل جيد للغاية".. إسرائيل تستخدم "مرتزقة" في حربها على غزة

ذكرت صحيفةُ الموندو الإسبانية، في تقرير استند إلى مقابلة مع المرتزق الإسباني "بيدرو دياز فلوريس كوراليس"، المعروف بانتمائه للنازيين الجدد؛ أن إسرائيل تستخدم المرتزقة منذ 7 أكتوبر في الحرب التي تشنّها على قطاع غزة؛ بحسب ما أوردت صحيفة "الرأي" الأردنية، اليوم "الأحد".