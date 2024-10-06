"هآرتس" الإسرائيلية: السماح بخروج "السنوار" من غزة إلى السودان مقابل الأسرى

وأضاف التقرير أن الوجهة المقترحة هي السودان، كما تابع أن مسؤولين إسرائيليين يدرسون إمكانية موافقة السنوار ومسؤولين آخرين كبار في حماس، الذين ما زالوا في غزة على الخروج إلى السودان، كجزء من خطوة ستجعل من الممكن إنهاء حكم الحركة في القطاع وتحرير الأسرى، ويشمل الاتفاق رفع تجميد أصول حماس التي جمدها السودان قبل نحو 3 سنوات، بعد إلغاء الولايات المتحدة إدراجها عن قائمة الإرهاب، وفق التقرير.