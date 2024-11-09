استشهاد 6 فلسطينيين جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي على غزة والضفة

وفي الضفة الغربية استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها ومحاصرتها لأحد المنازل في بلدة عقابا شمال مدينة طوباس، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين، كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 20 فلسطينيًّا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة في عدة مدن وبلدات فلسطينية.