الاتحاد الأوروبي يدرس تحميل روسيا تكلفة تدمير أوكرانيا

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم "الخميس"، أن التكتُّل سيدرس مع شركائه في منظمة الأمن والتعاون في الميدان الاقتصادي في أوروبا الذين افتتحوا اجتماعهم في لودز في بولندا؛ كل الإمكانات القانونية، التي من شأنها أن تجبر روسيا على دفع ثمن تدمير أوكرانيا.