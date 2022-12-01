الاتحاد الأوروبي يدرس تحميل روسيا تكلفة تدمير أوكرانيا

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم "الخميس"، أن التكتُّل سيدرس مع شركائه في منظمة الأمن والتعاون في الميدان الاقتصادي في أوروبا الذين افتتحوا اجتماعهم في لودز في بولندا؛ كل الإمكانات القانونية، التي من شأنها أن تجبر روسيا على دفع ثمن تدمير أوكرانيا.
وقال "بوريل": "صادرنا نحو عشرين مليار يورو من أثرياء قريبين من الرئيس فلاديمير بوتين، وأشخاص يدعمون روسيا، ونحن نتحكّم في نحو 300 مليار من الموارد المالية للبنك المركزي الروسي"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف في الاجتماع الوزاري للمنظمة: "يجب استخدام هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا".
وتضم المنظمة 57 بلدًا عضوًا بينها روسيا وأوكرانيا، ورفضت بولندا التي تتولّى الرئاسة الدورية لهذه المنظمة هذا العام، السماح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بدخول أراضيها.