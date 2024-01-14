مصر والصين تطالبان بإنهاء حرب غزة وإقامة الدولة الفلسطينية

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الصيني "وانغ يي" خلال اجتماع في القاهرة، اليوم "الأحد"، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد 100 يوم من الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل، وبإقامة دولة فلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة.