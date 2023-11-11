آليات الاحتلال تحاصر مجمع الشفاء الطبي وتقصفه بعنف وكثافة

حاصرت آليات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم السبت، مجمع الشفاء الطبي- غرب مدينة غزة، الذي يتعرّض لقصف عنيف ومكثف، وسط انقطاع كامل للتيار الكهربائي.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، كشفت مصادر طبية عن ارتقاء رضيع، بسبب تعرُّضه للبرد في الحضانة، وأربعة مرضى في قسم العناية المركزة، لانقطاع التيار الكهربائي في مجمع الشفاء، الذي يتعرّض محيطه لقصف متواصل.
وتوقف قسما العناية المركزة للأطفال، وأجهزة الأكسجين عن العمل في مجمع الشفاء، كما قصفت آليات الاحتلال مبنى الجراحة في الطابق الخامس، ما أدى إلى اصابة عديدٍ من الجرحى، ولا يوجد تواصل بين الأقسام، أو حتى التنقل داخل المجمع.
وتعمل الطواقم الطبية مع 37 طفلاً من الخدج في الحضّانات معهم يدوياً منذ 3 ساعات، وسط تحذيرات من استشهاد آخرين في الساعات المقبلة.
وتحاصر آليات الاحتلال المجمع منذ فجر اليوم، حيث تم قصف جميع البنايات المجاورة، والآلاف من الجرحى والنازحين محاصرون بداخله، دون كهرباء، ولا طعام، ولا ماء، ولا وقود، والعشرات من جثامين الشهداء متكدسة في ساحاته، كما اندلع حريق بجانب قسم الكلى، وفي خيم النازحين، وسط تخوفات من امتداده لأماكن أخرى.
وذكر شهود عيان أن آليات الاحتلال تبعد 500 متر فقط عن مجمع الشفاء، حيث تستهدف أي شخص يتحرّك داخل ساحاته.
وحذّرت نقابة الصحفيين من مجزرة قد تقع بحق الصحفيين الموجودين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، في ظل ما يتعرّض له من استهداف، بعد انقطاع الاتصال معهم.
ووفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هناك صعوبة لإخلاء مجمع الشفاء الطبي، لأن هناك أكثر من 60 مريضاً بالعناية المكثفة، وأكثر من خمسين رضيعاً في قسم الخدج والحضانة، وأكثر من 500 مريض في أقسام غسيل الكلى".
وحاصرت دبابات الاحتلال التي توغلت براً منذ أيام، أربعة مستشفيات غرب مدينة غزة.
وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن ارتقاء أكثر من 11078 شهيدا، بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة، إضافة إلى إصابة 27490 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.،