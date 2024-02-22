المدّعية العسكرية في إسرائيل: بعض جنودنا ارتكبوا "سلوكيات إجرامية" ضد الفلسطينيين

وأضافت، وفق "روسيا اليوم": "لقد صادفنا أيضًا سلوكيات غير لائقة تنحرف عن قيم وأوامر الجيش، ويشمل ذلك التصريحات غير اللائقة التي تشجّع على الظواهر غير المقبولة، والاستخدام غير المبرر للقوة من الناحية العملية، بما في ذلك ضد المحتجزين، النهب الذي يشمل استخدام أو إزالة الممتلكات الخاصة دون أي غرض عملياتي، وتدمير الممتلكات المدنية خلافًا للأوامر"، مؤكدة أن "بعض الحوادث تتجاوز المجال التأديبي، وتتجاوز عتبة ما يعتبر جنائيًّا".