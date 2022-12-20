"بايدن" في تسجيل مصور: الاتفاق النووي مع إيران "في حكم الميت"

وتسأل المرأة التي كانت تضع على شعرها شريطة بألوان العلم الإيراني على ما يبدو، "بايدن" بينما كان يصافح عدداً من الأشخاص: "الرئيس بايدن، هل يمكنكم الإعلان أن خطة العمل الشاملة المشتركة باتت في حكم الميت؟"، ويجيبها بايدن: "لا"، لترد: "لم لا؟، فيضيف بايدين "إنها بحكم الميت لكننا لن نعلن عن ذلك.. القصة طويلة".