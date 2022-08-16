"ديلي ميل": بوتين يتوعد الغرب بإمداد الدول المُعادية له بأسلحة متطورة

واستعرض المقالُ محاولات الغرب منعَ دول مثل إيران وكوريا الشمالية، من الحصول على أسلحة متطورة وقوية؛ في الوقت الذي أعرب فيه "بوتين" -خلال خطابه أمس الاثنين في افتتاح معرض "الجيش 2022"- عن استعداده لتزويد هذه الدول، من بين دول أخرى تشكل تهديدًا للغرب، بأسلحة متطورة وحديثة، "من الأسلحة الخفيفة وحتى العربات المدرعة والمدفعية، وصولًا إلى الطائرات القتالية والطائرات المسيرة، وأنها أسلحة تمت تجربتها جميعًا أكثر من مرة في عمليات عسكرية حقيقية".