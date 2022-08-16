"ديلي ميل": بوتين يتوعد الغرب بإمداد الدول المُعادية له بأسلحة متطورة

نشر الكاتب ماثيو دولي، من "ديلي ميل" مقالًا يتناول فيه تحذيرًا وجّهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الغرب بشأن تقديم أسلحة حديثة مميتة لحلفائه.
واستعرض المقالُ محاولات الغرب منعَ دول مثل إيران وكوريا الشمالية، من الحصول على أسلحة متطورة وقوية؛ في الوقت الذي أعرب فيه "بوتين" -خلال خطابه أمس الاثنين في افتتاح معرض "الجيش 2022"- عن استعداده لتزويد هذه الدول، من بين دول أخرى تشكل تهديدًا للغرب، بأسلحة متطورة وحديثة، "من الأسلحة الخفيفة وحتى العربات المدرعة والمدفعية، وصولًا إلى الطائرات القتالية والطائرات المسيرة، وأنها أسلحة تمت تجربتها جميعًا أكثر من مرة في عمليات عسكرية حقيقية".
وذكر الكاتب أن ممثلين عن أكثر من 70 دولة كانوا متواجدين في الفعالية الروسية، رغبةً من بعض تلك الدول في إجراء عمليات شراء محتملة للأسلحة الروسية، التي قال عنها الرئيس الروسي إنها "تسبق نظيراتها في العالم بسنوات إن لم يكن بعقود".
وأشار إلى أن من بين حلفاء روسيا: فنزويلا، وكوبا التي تبعد عن ساحل مدينة ميامي الأمريكية 90 ميلًا فقط؛ وهو ما يجعل إمداد روسيا لهذه الدول المعادية للغرب بالأسلحة المتطورة للغاية، بمثابة استفزاز للغرب؛ حيث تُعَد روسيا بالفعل ثاني أكبر مصدّر للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وتبيع أسلحتها إلى الصين وفيتنام والهند وإيران.
وتشير التقارير إلى أن روسيا تعمل على تقنية الليزر، التي ستكون قادرة على تعمية أقمار التجسس التابعة لحلف "الناتو" في المدار؛ وهو ما سيكون مفيدًا للغاية في أي صراع ضد الكتلة.