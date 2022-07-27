القنصلية التركية في الموصل تتعرّض لقصف صاروخى

وقالت الوزارة في البيان: "ندين هذا الهجوم بأشدّ العبارات، ونتوقّع أن يتم تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة في أقرب وقت ممكن، وندعو السلطات العراقية للاضطلاع بمسؤولياتها في حماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية".