القنصلية التركية في الموصل تتعرّض لقصف صاروخى

أكد مصدر أمني تعرُّض القنصلية التركية في الموصل لقصف بأربعة صواريخ، فجر اليوم الأربعاء.
وأضاف المصدر أن "أربع قذائف هاون سقطت في محيط القنصلية التركية في الموصل في مجمع سكني في منطقة الحدباء، وأحدثت أضرارًا مادية فقط".
وقالت وزارة الخارجية التركية: إن مبنى قنصلية بلادها في الموصل تعرض للهجوم صباح اليوم الأربعاء، وهناك أضرار مادية فقط، ولم يسقط قتلى أو جرحى.
وقالت الوزارة في البيان: "ندين هذا الهجوم بأشدّ العبارات، ونتوقّع أن يتم تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة في أقرب وقت ممكن، وندعو السلطات العراقية للاضطلاع بمسؤولياتها في حماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية".
وكان القنصل التركي العام في الموصل محمد كوجوك، قد أكد أن طاقم القنصلية بخير ولم يصب أحد منهم بأذى، وأن القذائف سقطت في محيط القنصلية.