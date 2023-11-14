قيمة معنوية وسياسية لنضال مستمر.. غداً الذكرى الـ 35 لإعلان استقلال فلسطين

وقالت وكالة "وفا" للأنباء، استند هذا الإعلان إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه، وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعاً عن حريته واستقلاله، وانطلاقاً من قرارات القمم العربية، ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسّدها قرارات الأمم المتحدة منذ 1947، ممارسة الشعب العربي الفلسطيني حقه في تقرير المصير، والاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه.