تصريح رسمي نادر.. "زيلينسكي" يكشف عدد الجنود الأوكرانيين القتلى في الحرب مع روسيا

وقال "زيلينسكي" في مؤتمر صحفي في كييف: "قتل 31 ألف جندي أوكراني في هذه الحرب. ليس 300 ألف أو 150 ألفًا أو أي عددٍ آخر يتحدّث عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشخصيات الكاذبة المقربة منه. لكنّ كلاً من هذه الخسائر تعد خسارة كبيرة بالنسبة لنا"، وفقًا لـ"فرانس برس".