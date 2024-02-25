تصريح رسمي نادر.. "زيلينسكي" يكشف عدد الجنود الأوكرانيين القتلى في الحرب مع روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأحد) مقتل 31 ألف جندي من قوات بلاده في الحرب مع روسيا، وذلك في تصريح رسمي نادر من نوعه بشأن الخسائر العسكرية التي تكبدتها بلاده خلال الحرب المتواصلة منذ عامين.
وقال "زيلينسكي" في مؤتمر صحفي في كييف: "قتل 31 ألف جندي أوكراني في هذه الحرب. ليس 300 ألف أو 150 ألفًا أو أي عددٍ آخر يتحدّث عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشخصيات الكاذبة المقربة منه. لكنّ كلاً من هذه الخسائر تعد خسارة كبيرة بالنسبة لنا"، وفقًا لـ"فرانس برس".
من جهة أخرى، أوضح وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف، أن نصف الأسلحة التي يعد الغرب بتوريدها إلى أوكرانيا تُسلّم بعد تأخير، في حين تحث كييف حلفاءها على إرسال أسلحة وذخائر لتجنب سقوط خسائر بشرية ولتفادي هزائم في مواجهة الروس.
وانسحب الجيش الأوكراني الذي يواجه وضعًا صعبًا للغاية على خط الجبهة، من بلدة أفدييفكا (شرق)، بعد أشهر من القتال العنيف بسبب نقص في العدة والعتاد.