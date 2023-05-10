استشهاد فلسطينييْن وجرح عدد آخر خلال عملية اقتحام واسعة لقوات الاحتلال بجنين

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من نقل الجرحى، وعبثت بمحتويات عدة منازل، وحاصرت عددًا منها خلال عملية الاقتحام التي تخللها إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين.