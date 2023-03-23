إرجاء توقيف ترامب وتوجيه لائحة اتهام جنائية إلى الأسبوع المقبل

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد تكهنت بأن هيئة محلفين كبرى -وهي لجنة من المواطنين الذين يتمتعون بصلاحيات تحقيق واسعة- يمكن أن تُصَوّت مساء الأربعاء لصالح وضع لائحة اتهام؛ ولكن قد يستغرق الأمر حتى الأسبوع المقبل كي يعلن المدعي العام في مانهاتن "ألفين براغ" لائحة اتهام.