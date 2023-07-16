استئناف المفاوضات بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة

في 15 أبريل اندلع صراعٌ على السلطة بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، ونائبه آنذاك محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات الدعم السريع. وأوقعت المعارك ثلاثة آلاف قتيل على الأقل، وأدت إلى نزوح ولجوء أكثر من ثلاثة ملايين آخرين.