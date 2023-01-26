كهرباء تُقطع ومستشفى يُقتحم.. "جنين إلى مجزرة جديدة".. 22 قتيلًا وجريحًا بينهم مسنة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ارتفاع حصيلة القتلى جراء العملية الإسرائيلية في مخيم جنين بالضفة الغربية إلى 9 أشخاص بينهم امرأة مسنة، إضافة إلى إصابة 13 آخرين بجروح، بعدما كانت قد أفادت في البداية بمقتل 3 وسقوط "العديد من المصابين، بينهم بحالات خطيرة".