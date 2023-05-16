"رامافوزا": "بوتين" و"زيلينسكي" مستعدان لبحث مبادرة سلام أفريقية

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم (الثلاثاء)، أنه تحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأن كليهما أبدى استعداداً لاستقبال بعثة من زعماء أفارقة؛ لبحث خطة سلام محتملة لحل الصراع.
وفي إفادة صحفية مقتضبة مع رئيس وزراء سنغافورة، قال "رامافوزا": "أظهرت مناقشاتي مع الزعيمين استعدادهما لاستقبال الزعماء الأفارقة وإجراء مناقشة حول سبل إنهاء هذا الصراع، ستتوقف فرص نجاح هذا على المناقشات التي ستجرى".
وأوضح أنه أطلع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على مبادرة السلام، التي يدعمها عدد من الرؤساء الأفارقة من بينهم رؤساء السنغال وأوغندا ومصر، وفقاً لـ"رويترز".
وأشار إلى أنه يصعب التكهن بنتيجة خطة السلام تلك.