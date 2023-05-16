"رامافوزا": "بوتين" و"زيلينسكي" مستعدان لبحث مبادرة سلام أفريقية

وفي إفادة صحفية مقتضبة مع رئيس وزراء سنغافورة، قال "رامافوزا": "أظهرت مناقشاتي مع الزعيمين استعدادهما لاستقبال الزعماء الأفارقة وإجراء مناقشة حول سبل إنهاء هذا الصراع، ستتوقف فرص نجاح هذا على المناقشات التي ستجرى".