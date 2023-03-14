16 مارس.. "التعاون الإسلامي" تعقد الدورة 49 لمجلس وزراء خارجية المنظمة في نواكشوط

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، يومَي 16 - 17 مارس 2023، في نواكشوط، عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية بالمنظمة، تحت شعار "الوسطية والاعتدال صمام الأمن والاستقرار"؛ حيث من المرتقب أن يخاطب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، الجلسة الافتتاحية.
وتبحث الدورة جملةً من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية والإنسانية والإعلامية، وغيرها، وتتصدَّر القضيةُ الفلسطينية والمستجدّاتُ في القدس الشريف، أجندةَ الدورة، في ظلّ الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، كما تشهد الدورة بحثَ التطوُّرات في الشأن الأفغاني، والوضع في جامو وكشمير، وفي مالي ومنطقة الساحل، ووضع الأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة.
وستستعرض الدورةُ الجهودَ المستمرّة في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، وستبحث كذلك ظاهرة الإسلاموفوبيا، تزامنًا مع الذكرى الأولى لإعلان الأمم المتحدة 15 مارس يومًا دوليًّا لمناهضة الإسلاموفوبيا؛ حيث تنظّم جلسة خاصة بذلك على هامش الدورة، كما ستعقد جلسة شحذ الأفكار حول مواجهة التطرف العنيف.
وستشهد الدورة انعقاد اجتماعات فرق الاتصال الخاصة بفلسطين وجامو وكشمير، بالإضافة إلى اجتماع مفتوح العضوية للجنة الوزارية المخصصة المعنية بالمساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان ضدّ الروهينغيا.