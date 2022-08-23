نصف عام على الغزو الروسي لأوكرانيا.. هنا فاتورة الدم والمال

ووفقًا لتقديرات المخابرات الأمريكية قُتل نحو 15 ألف جندي روسي حتى الآن في أوكرانيا، وأصيب 3 أمثال هذا العدد، أي ما يعادل حصيلة وفيات الاتحاد السوفيتي السابق أثناء احتلال موسكو لأفغانستان بين 1979 و1989، بينما تقول كييف: إن عدد القتلى في صفوف الجيش الروسي يبلغ 43 ألف قتيل.