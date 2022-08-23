نصف عام على الغزو الروسي لأوكرانيا.. هنا فاتورة الدم والمال

بعد مرور 6 أشهر على اندلاعها، خلّفت الحرب الروسية الأوكرانية عشرات الآلاف من القتلى والملايين من النازحين وفجّرت أزمات اقتصادية حول العالم.
ورغم التوقعات بأنها ستكون حربًا خاطفة تستمر عدة أيام؛ فقد استمر أمدها ليزيد على 6 أشهر، دون أي أمل في حل سياسي ينهي هذا النزاع الذي أصاب العالم ككل بدرجات متفاوتة.
وكشفت وكالة "رويترز" في تقرير عن أبرز التداعيات التي ترتبت على الحرب، وقالت: 5587 مدنيا قُتلوا وأصيب 7890 منذ 24 فبراير، وفقًا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لكن الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير، معظم القتلى أو المصابين من ضحايا الأسلحة المتفجرة مثل المدفعية والصواريخ والضربات الجوية.
من ناحيته، قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني: قرابة 9 آلاف من الجنود الأوكرانيين قتلوا في الحرب، في أول حصيلة وفيات يعلنها قائد الجيش منذ اندلاع الحرب، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وآخر حصيلة نشرتها روسيا كانت في أواخر مارس الماضي، تبين أن 1351 جنديًا روسيًا قُتِلوا في الحرب، ومنذ ذلك التاريخ لم تنشر حصيلة جديدة.
ووفقًا لتقديرات المخابرات الأمريكية قُتل نحو 15 ألف جندي روسي حتى الآن في أوكرانيا، وأصيب 3 أمثال هذا العدد، أي ما يعادل حصيلة وفيات الاتحاد السوفيتي السابق أثناء احتلال موسكو لأفغانستان بين 1979 و1989، بينما تقول كييف: إن عدد القتلى في صفوف الجيش الروسي يبلغ 43 ألف قتيل.
ووفق "رويترز" فإنه ومنذ 24 فبراير اضطر ثلث سكان أوكرانيا، أي ما يتجاوز 41 مليون نسمة، إلى ترك منازلهم في أكبر أزمة نزوح بشري في العالم وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأوضحت بيانات المفوضية أنه يوجد في الوقت الراهن أكثر من 6.6 مليون لاجئ من أوكرانيا في أنحاء أوروبا أكثرهم في بولندا وروسيا وألمانيا.
على صعيد آخر، فقدت أوكرانيا سيطرتها على نحو 22 بالمائة من أراضيها منذ ضم روسيا للقرم في 2014، كما فقدت كييف مساحات شاسعة من ساحلها، وتقوض اقتصادها وتحولت بعض المدن إلى أراض قاحلة بسبب القصف الروسي، وكشفت تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأوكراني سينكمش 45 بالمائة في 2022، والتكلفة الفعلية بالدولار في أوكرانيا غير واضحة.
وقال رئيس الوزراء دنيس شميهال في يوليو إن إعادة الإعمار الكلية بعد الحرب ستكلف قرابة 750 مليار دولار وقد تكون أعلى بكثير، بينما لم يتضح كم أنفقت أوكرانيا في القتال.
وكشفت "رويترز" أن الحرب كانت باهظة التكاليف لروسيا أيضًا، على الرغم من أنها لا تفصح عنها؛ لأنها من أسرار الدولة.
فإلى جانب التكاليف العسكرية، حاول الغرب معاقبة موسكو بفرض عقوبات قاسية سببت أكبر صدمة للاقتصاد الروسي منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991.
ويتوقع البنك المركزي الروسي الآن انكماش الاقتصاد البالغ حجمه 1.8 تريليون دولار بما بين 4 و6 بالمائة في 2022، وهو ما يقل عن توقعات في أبريل بانكماشه بين ثمانية وعشرة بالمائة.
ومع ذلك لا تزال التداعيات قاسية على الاقتصاد الروسي ولم تتضح على نحو كامل بعدُ.
واستُبعدت موسكو من أسواق المال الغربية وتعرض معظم أفراد نخبتها لعقوبات، وتواجه مشكلات في استيراد بعض المواد مثل الرقائق الدقيقة.
وفي الشهر الماضي تخلفت روسيا عن سداد سنداتها الأجنبية للمرة الأولى منذ الشهور الكارثية التي أعقبت الثورة البلشفية في 1917.
وأدّت الحرب والعقوبات الغربية على موسكو التي أعقبتها إلى زيادات حادة في أسعار الأسمدة والمعادن والطاقة، ونتج عن ذلك أزمة غذاء مستعرة وموجة تضخمية تضرب الاقتصاد العالمي.
وتعتبر روسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي والقمح وأسمدة النيتروجين والبلاديوم.
وبعد فترة وجيزة من الحرب قفزت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ المستويات القياسية التي سجلتها في 2008.
وتسببت محاولات خفض الاعتماد على منتجات النفط والغاز الروسية أو حتى تحديد سقف لها؛ في تفاقم أسوأ أزمة طاقة يشهدها العالم منذ حظر النفط العربي في السبعينيات.
وقفزت أسعار بيع الجملة للغاز في أوروبا بعد خفض روسيا تدفقاته عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.
وتوقف إمدادات الغاز كلية سيدخل منطقة اليورو في ركود، مع انكماشات حادة في ألمانيا وإيطاليا وفقًا لغولدمان ساكس.
ويتوقّع صندوق النقد الدولي الآن نمو الاقتصاد العالمي 3.2 بالمائة هذا العام انخفاضًا من 6.1 بالمائة في العام الماضي، وأقل من توقعات في أبريل بنموه 3.6 بالمائة، وتوقعات في يناير بنمو نسبته 4.4 بالمائة، وتوقعات في أكتوبر بنمو نسبته 4.9 بالمائة.
ووفقًا لتصور بديل "مقبول" يشمل انقطاعًا تامًا لإمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا بحلول نهاية العام وانخفاض صادرات النفط 30 بالمائة أخرى، فإن صندوق النقد الدولي قال إن النمو العالمي سيتباطأ إلى 2.6 بالمائة في 2022، و2 بالمائة في 2023 مع معدل نمو صفر فعليًا في أوروبا والولايات المتحدة في العام المقبل.
من ناحية ثانية، أمدت الولايات المتحدة أوكرانيا بمساعدات أمنية بقيمة نحو 9.1 مليار دولار منذ 24 فبراير تشمل أنظمة "ستينغر" للدفاع الجوي وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات ومدافع "هاوتزر" عيار 155 مليمترا ومعدات وقاية من المواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
وتعتبر بريطانيا ثاني أكبر مانح لأوكرانيا حيث قدمت دعمًا عسكريًا بلغ 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.72 مليار دولار). ووافق الاتحاد الأوروبي على مد أوكرانيا بمساعدات أمنية تبلغ 2.5 مليار يورو (2.51 مليار دولار).