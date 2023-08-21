لم يذكر المكان والزمان.. زعيم "فاغنر" يظهر في فيديو جديد ويلمح لوجوده في إفريقيا

ولم يذكر بريغوجين صراحة أين سجل الفيديو ولا متى، لكنه في حديثه لمح إلى أنه في إفريقيا حيث الحرارة المرتفعة هذه الأيام وحيث تنشط المجموعة، التي برز اسمها على السطح مجدداً بعد الانقلاب العسكري في النيجر.