أفادت وسائل إعلام روسية وأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، بسماع دوي انفجارات في قاعدة إنجلز الجوية الروسية على بُعد مئات الأميال من الخطوط الأمامية في أوكرانيا.
ولم يصدر تأكيدٌ رسمي على الفور للانفجار، ولم تتمكن "رويترز" من التحقق بشكل مستقل من التقارير.
وأفادت وكالة الأنباء الروسية "بازا"، نقلاً عن سكان محليين، أن صافرات الإنذار كانت تنتحب وسُمع دوي انفجار.
من جانبه، قال حاكم منطقة ساراتوف الروسي، مقر القاعدة الجوية، إن وكالات إنفاذ القانون تتحقّق من المعلومات حول "حادث وقع في منشأة عسكرية".
وقال رومان بوسارجين، حاكم المنطقة، على تطبيق المراسلة Telegram: "لم تكن هناك حالات طوارئ في المناطق السكنية بالمدينة. وأضاف "مرافق البنية التحتية المدنية لم تتضرّر".