الرئيس الفلسطيني يدعو إلى إفشال وفضح حكومة نتنياهو

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة العاشرة لاجتماع المجلس الثوري لحركة فتح، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، وتستمر ليومين، فيما لم يصدر تعليقٌ فوري من الجانب الإسرائيلي حول تصريحات الرئيس عباس.