الرئيس الفلسطيني يدعو إلى إفشال وفضح حكومة نتنياهو

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس؛ جميع الفلسطينيين، إلى العمل الجماعي لمواجهة وفضح وإفشال الحكومة الإسرائيلية القادمة التي يشارك فيها عتاة المتطرفين.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة العاشرة لاجتماع المجلس الثوري لحركة فتح، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، وتستمر ليومين، فيما لم يصدر تعليقٌ فوري من الجانب الإسرائيلي حول تصريحات الرئيس عباس.
وخلال كلمته، تطرّق عباس؛ إلى ما يجب القيام به لمواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، عبر تدعيم صمود الفلسطينيين ووحدتهم والتمسك بحقوقهم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وقال عباس: "نحن في مرحلة غاية الدقة والصعوبة نتيجة للمتغيرات في المنطقة والعالم، تتطلب من كل أبناء شعبنا وقيادته وكل مؤيدي القضية الفلسطينية التكاتف والوحدة".